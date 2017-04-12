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Фазель: европейские клубы обязаны дать возможность ведущим хоккеистам сыграть на ОИ

Спорт
12 апреля, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Ранее НХЛ объявила, что игроки лиги не поедут на Олимпиаду-2018
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Рене Фазель

Рене Фазель

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Клубы европейских хоккейных лиг обязаны предоставить своих ведущих игроков для участия в Олимпиаде следующего года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В начале прошлой недели Национальная хоккейная лига объявила, что ее хоккеисты не поедут на Олимпиаду, поскольку лига не сумела договориться об этом с Международным олимпийским комитетом. В последний раз Олимпийские игры без основного количества энхаэловцев проходили в Лиллехаммере в 1994 году. В составе сборной России на Олимпиаде не смогли сыграть нападающие Вячеслав Быков и Андрей Хомутов, которых не отпустил швейцарский клуб "Фрибург" - в то время чемпионат Швейцарии проводился также без перерыва на Олимпиаду.

"Наши правила ясны для всех - все клубы являются частью процесса, связанного с перерывом на матчи национальных сборных. И каждый клуб обязан предоставить игроков для их участия в составе сборных на Олимпиаде", - сказал Фазель.

По словам главы IIHF, лиги сами решают, приостанавливать им чемпионат на время олимпийского турнира или нет. "Если они решают продолжать чемпионат без ведущих игроков, то они сами думают, проводить им турнир или нет, и с нашей стороны вмешательства никакого нет. Но я знаю, к примеру, что шведы сделают паузу в чемпионате, если игроки НХЛ в Пхенчхан не приедут", - отметил он.

Континентальная хоккейная лига еще в декабре объявила, что в календаре на следующий сезон матчей регулярного чемпионата в феврале практически не будет. Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

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