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Врачи диагностировали у велогонщика Кавендиша вирус Эпштейна-Барра

Спорт
12 апреля, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Сроки восстановления спортсмена пока неизвестны
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Марк Кавендиш

Марк Кавендиш

© EPA/MATTEO BAZZI

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. У британского велогонщика Марка Кавендиша обнаружен вирус Эпштейна-Барра (вирус герписа 4-го типа), который вызвал у спортсмена инфекционный мононуклеоз. Об этом сообщает команда Dimension Data, за которую выступает британский спринтер.

Кавендиш не принимал участие в гонках с 18 марта. Спортсмену необходимо длительное лечение, но в команде надеются, что он сможет принять участие в "Тур де Франс".

"Марк испытывал необъяснимую усталость во время тренировок, - сказал врач команды Джаррад ван Зюйдам. - К сожалению, нет специального эффективного лечения этого вируса, но все остальные необходимые меры для его восстановления будут приняты".

Вирус Эпштейна-Барра вызывает у больных множество неприятных симптомов: общую слабость, быструю утомляемость, плохой сон, головные боли, боли в мышцах, у некоторых - умеренное повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, пневмонию, фарингиты, тошноту, боли в животе, диарею и рвоту. Также он становится причиной ряда тяжелых заболеваний, в том числе мононуклеоза.

Кавендиш является чемпионом мира в шоссейных гонках, он 30 раз выигрывал этапы "Тур де Франс". Велогонщик также является трехкратным чемпионом мира на треке, в 2016 году стал серебряным призером Олимпийских игр.

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