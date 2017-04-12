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Отдел по безопасности РФС: реакция фанатов на взрывы в Дортмунде и Петербурге очень важна

Спорт
12 апреля, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Начальник отдела по безопасности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Толкачев отметил, что болельщики разных команд сплотились, несмотря на соперничество
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Служба безопасности проверяет трибуны стадиона в Дортмунде

Служба безопасности проверяет трибуны стадиона в Дортмунде

© EPA/FRIEDEMANN VOGEL

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Реакция футбольных болельщиков на взрывы в немецком Дортмунде и Санкт- Петербурге очень показательна. Такое мнение ТАСС высказал начальник отдела по безопасности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Толкачев.

Во вторник вечером возле автобуса дортмундской "Боруссии", который вез команду на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Монако", прозвучали три взрыва, в результате которых повреждения (в частности, перелом лучевой кости) получил испанский защитник дортмундцев Марк Бартра, а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести встречу на среду. В Санкт-Петербурге 3 апреля произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 человек. По состоянию на 11 апреля, пострадавшими признаны 102 человека.

"Важно отметить реакцию болельщиков, она показательна, - сказал Толкачев. - Болельщики "Монако" начали скандировать "Дортмунд" уже на стадионе, а местные болельщики отреагировали и запустили акцию с размещением болельщиков гостевой команды на ночь. Это тот случай, когда болельщики объединяются в сложные минуты, несмотря на клубные разногласия. Примерно такая же ситуация была и у нас после теракта в Петербурге, когда болельщики разных команд, несмотря на непримиримую позицию на стадионе, поддержали город и его жителей".

Собеседник ТАСС отметил, что в России накоплен большой опыт по предотвращению подобных ситуаций. "Это достаточно глубинная работа, которую, как правило, проводят правоохранительные и специальные органы, которые работают над предупреждением и пресечением подобного на ранних стадиях. Такая работа ведется постоянно и на долгосрочную перспективу", - пояснил он.

По мнению начальника отдела по безопасности, у УЕФА не могло быть другого решения по переносу встречи. "Во-первых, футболисты, вероятнее всего, находились не в лучшем психологическом состоянии после такого инцидента. А во- вторых, полиции необходимо было провести другие дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дальнейшего маршрута следования и проведении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности на самом стадионе и его инфраструктуре. Поэтому другого выхода не было", - считает Толкачев.

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