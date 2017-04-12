Около 200 правоохранителей обеспечат порядок на матче КХЛ СКА - "Металлург"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Порядка 120 сотрудников полиции и 80 сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок на третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между санкт-петербургским СКА и магнитогорским "Металлургом". Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Встреча пройдет в среду в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге (начало в 19:30 мск). Накануне пресс-служба СКА сообщила, что меры безопасности во время матчей финальной серии будут усилены.
"Полиция Санкт-Петербурга готова к обеспечению общественного порядка на данном хоккейном матче. Его будут обеспечивать около 120 сотрудников полиции, а также 80 сотрудников Росгвардии", - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По итогам первых двух матчей счет в серии до четырех побед - 1-1.
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