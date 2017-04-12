Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 200 правоохранителей обеспечат порядок на матче КХЛ СКА - "Металлург"

Спорт
12 апреля, 15:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Встреча пройдет в среду в "Ледовом дворце" в Санкт- Петербурге
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Порядка 120 сотрудников полиции и 80 сотрудников Росгвардии обеспечат общественный порядок на третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между санкт-петербургским СКА и магнитогорским "Металлургом". Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Встреча пройдет в среду в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге (начало в 19:30 мск). Накануне пресс-служба СКА сообщила, что меры безопасности во время матчей финальной серии будут усилены.

Смотрите также

На матчах финала плей-офф КХЛ в Санкт-Петербурге будут усилены меры безопасности

"Полиция Санкт-Петербурга готова к обеспечению общественного порядка на данном хоккейном матче. Его будут обеспечивать около 120 сотрудников полиции, а также 80 сотрудников Росгвардии", - сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По итогам первых двух матчей счет в серии до четырех побед - 1-1.

3 апреля в петербургском метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в результате теракта погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Десятки человек получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
2
Грузия до конца года не планирует закупать российский газ
3
На Украине предложили перенести День космонавтики на другую дату
4
Трамп: Си Цзиньпин "сразу же понял", почему США нанесли удар по базе в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
Темы дня
Загрузка...
Реклама