Допинг-проба легкоатлетки Высоцкой дала положительный результат на остарин

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Допинг-проба российской легкоатлетки Екатерины Высоцкой (Вуколовой) дала положительный результат на остарин. Как сообщила ТАСС спортсменка, запрещенное вещество содержалось в спортивном питании.
Высоцкая является бронзовым призером чемпионата России в беге на 200 метров, она участвовала в чемпионате Европы 2014 года в Цюрихе.
"Уведомление о положительной допинг-пробе мне пришло 3 февраля, сообщили, что найдено вещество остарин", - сказала Высоцкая.
Допинг-проба у спортсменки была взята 19 декабря во внесоревновательный период.
Спортсменка и ее представитель Сергей Лисин подчеркнули, что у них нет претензий к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
Высоцкая собирается доказать свою невиновность, поскольку содержание вещества в допинг-пробе было минимальным, что исключает преднамеренное употребление вещества, которое относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов и направлено на повышение уровня тестостерона.
"Запрещенное вещество содержалось в препарате под названием "Экдистерон", который является абсолютно легальным. Две банки с таблетками мы направили на экспертизу в лабораторию в Минске, которая обнаружила в препарате следы остарина", - отметил Лисин.
"Это уже четвертый случай, когда остарин обнаруживают в спортивном питании. По всем трем предыдущим случаям есть заключения, причем американских лабораторий. Теперь мы хотим, чтобы запечатанную фабричным способом банку с "Экдистероном" проверило РУСАДА, что позволит доказать нашу невиновность", - добавил он.
Лисин особо подчеркнул, что содержащий остарин "Экдистерон", который распространяется сомнительным производителем, и сейчас можно приобрести на прилавках магазинов спортивного питания. В этой связи он предупредил других атлетов, что его употребление чревато допинговыми нарушениями.