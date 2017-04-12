Мутко: террористы хотят отметиться в футболе, нужно объединиться для борьбы с ними

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МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Футбол как самый массовый вид спорта очень привлекателен для террористов, поэтому они хотят отметиться акциями на футбольных матчах. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Во вторник в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов по футболу между местной "Боруссией" и "Монако" у автобуса немецкой команды сработали три взрывных устройства малой мощности, пострадали испанский футболист Марк Бартра и полицейский. В среду генпрокуратура ФРГ квалифицировала произошедшее в Дортмунде как теракт, не исключив, что за взрывами стоят исламисты.
"Терроризм не имеет границ. Наше руководство говорит, что сегодня это является общей бедой. Для борьбы с ним нужно объединиться. Футбол - это самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь", - сказал Мутко.
"Германия - развитая страна, имеет сильнейшую систему безопасности, но вы видите, что происходит. Однако к каждому человеку не приставишь полицейского. Нам нужно обмениваться информацией о террористах, проводить профилактики. Это (произошедшее в Дортмунде) страшная вещь, трагедия", - отметил вице-премьер.
Матч "Боруссия" - "Монако" в результате был перенесен на среду. Игра начнется на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в 19:45 мск.