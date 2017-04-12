Владельцы "Формулы-1" хотят сделать доступными данные команд во время гонок

ЛОНДОН, 12 апреля. /ТАСС/. Новые владельцы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - американская корпорация Liberty Media - намерены сделать общедоступной информацию о стратегии и технических данных команд во время гонок с целью повышения зрительского интереса к турниру. Об этих планах сообщил спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун в интервью британской газете Times.

Идея заключается в том, чтобы предоставить телезрителям и непосредственно наблюдающим на трассах за гонками фанатам возможность через мобильное приложение окунуться в атмосферу состязаний и даже разрабатывать собственные гоночные стратегии, уточняет издание. Речь идет о предоставлении им самых разнообразных данных - от загрузки топлива до профилей покрышек, настроек двигателя и ситуации в гонках.

Командам, по мнению Брауна, следует отказаться от жесткой конкуренции в ряде сфер, и это может обернуться обменом между ними данными. Ранее "конюшни" тратили целое состояние, шифруя свои радиосообщения, разговоры между гонщиком и командой, чтобы их не могли услышать соперники. Теперь же они открыты для прослушивания. В данном случае произошло изменение мышления, констатировал спортивный директор.

"Если мы преодолеем этот барьер (секретности), чтобы сделать всю эту информацию доступной, думаю, что большой группе энтузиастов действительно понравится видеть все это, как непосредственно, так и ретроспективно", - отметил Браун. "Понятно, что они должны выигрывать друг у друга, однако мы можем преодолеть и этот барьер и сказать, что хотим превратить это в гораздо больший бизнес, - продолжал он. - И если мы все (поделимся данными), никто не будет ни в выигрыше, ни в проигрыше".

Спортивный директор обратил внимание на ситуацию в чемпионате Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR). "Мне на днях рассказали, что на определенном этапе сезона вы можете пойти и посмотреть на машину соперника, разобрать ее и увидеть, что в ней находится, - заявил он. - Это философия, о которой следует подумать".

Отмечается, что тестовые интернет-трансляции, включающие дополнительные данные от команд, могут пройти уже в этом году. Для их корректного внедрения в 2018 году болельщикам будет предложен доступ в сеть по Wi-Fi на трибунах.