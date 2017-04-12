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Студенты 17 вузов приняли участие в физкультурной акции, приуроченной ко Дню космонавтики

Спорт
12 апреля, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Акция получила название "Таких берут в космонавты"
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Всероссийская физкультурная акция, приуроченная к празднованию Дня космонавтики, прошла в 17 вузах страны. Организатором мероприятия стала Ассоциация студенческих спортивных клубов России.

Участниками акции, которая называется "Таких берут в космонавты", стали студенты крупнейших вузов России. Они выполняли физкультурные нормативы, во многом схожие с нормами ГТО, которые обычно сдают кандидаты для полета в космос. В рамках акции, помимо сдачи спортивных нормативов, участники и зрители смогли проверить свою эрудицию, поучаствовав в конкурсах и викторинах по истории космоса, познакомиться с космической терминологией, а также узнать любопытные и малоизвестные факты о покорителях космоса.

По словам председателя АССК России Юлии Пуртовой, проведение акции способствует преемственности между поколениями. "Для участия во Всероссийской физкультурной акции студенты со всей страны откликнулись с огромным энтузиазмом, потому что мы, молодежь, являемся наследниками выдающихся открытий наших соотечественников в области космоса, имеющих мировое значение. Мы по праву гордимся, что именно наша страна проложила дорогу к звездам и вписала немало ярких страниц в летопись покорения Вселенной, благодаря чему вот уже много десятилетий остается одной из ведущих космических держав. Это славные страницы истории отечественной космонавтики, которую мы должны знать и уважать. А наша акция стала данью уважения молодого поколения этим великим людям, прославившим нашу страну", - подчеркнула она.

Призеры нынешнего отборочного этапа акции осенью этого года примут участие во всероссийском финале, который будет посвящен 60-летию с момента запуска первого спутника Земли. Финалисты совершат поездку в Звездный городок и вместе с известными космонавтами протестируют свою спортивную подготовку.

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