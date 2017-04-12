Директор РФПЛ по безопасности посоветовал командам использовать бронированные автобусы

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Существует несколько способов профилактики ситуаций, подобных той, что произошла в немецком Дортмунде перед матчем местной "Боруссии" с "Монако", одним из них является использование бронированных автобусов. Ситуацию прокомментировал ТАСС директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин.
Вечером 11 апреля перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов возле клубного автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. Генпрокуратура Германии квалифицировала инцидент как теракт.
"Конечно, всегда нужно задумываться о безопасности при передвижении команды, - отметил Мейтин. - Во-первых, надо банально закрывать шторы, потому что они спасают от осколков. Во-вторых, планировать маршрут движения. Самые серьезные меры - это использование - полностью или частично - бронированных автобусов".
Собеседник ТАСС назвал правильным решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе встречи между "Боруссией" и "Монако" на следующий день. "Если есть малейшая угроза, надо обязательно переносить матч, чтобы обследовать и стадион, и прилегающие территории, выбрать маршруты, определить, каким образом будет осуществляться охрана команды. Конечно, тайм-аут был необходим", - сказал Мейтин.