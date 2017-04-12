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Представитель легкоатлетки: Высоцкая сознательно не нарушала антидопинговых правил

Спорт
12 апреля, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Как рассказал Сергей Лисин, у спортсменки было обнаружено 70 пикограмм остарина
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сверхмалая доза запрещенного вещества остарина, обнаруженного в допинг-пробе российской легкоатлетки Екатерины Высоцкой (Вуколовой), свидетельствует о том, что спортсменка сознательно не нарушала антидопинговых правил. Об этом сообщил на пресс- конференции в ТАСС представитель спортсменки Сергей Лисин.

Запрещенное вещество содержалось в спортивном питании. Высоцкая является бронзовым призером чемпионата России в беге на 200 метров, участвовала в чемпионате Европы 2014 года в Цюрихе.

"У Кати обнаружено остарина всего 70 пикограмм, - заметил Лисин. - А лаборатории, когда проходят аккредитацию у Всемирного антидопингового агентства, должны определять это вещество, если вес его выражается в нанограммах. Найденное у Высоцкой количество меньше в несколько тысяч раз, чем обычно "ловят лаборатории". Все это свидетельствует о том, что не было сознательного употребления допинга".

Допинг-проба у спортсменки была взята 19 декабря во внесоревновательный период. Запрещенное вещество содержалось в препарате под названием "Экдистерон", который является легальным.

Ранее остарин был обнаружен в допинг-пробе известного российского боксера - профессионала Александра Поветкина.

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