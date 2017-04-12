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Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на треке

Спорт
12 апреля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
В финале российские велогонщицы были сильнее австралиек
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Анастасия Войнова и Дарья Шмелева

Анастасия Войнова и Дарья Шмелева

© EPA/YOAN VALAT

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали золото чемпионата мира по велоспорту на треке в командном спринте, который проходит в Гонконге.

В финале российские спортсменки показали результат 32,520 секунды. Вторыми стали австралийки Карли Маккалох и Стефани Мортон (32,649). Третье место у представительниц Германии Мириам Вельте и Кристины Фогель (32,609 в заезде за бронзу).

Войнова и Шмелева являются серебряными призерами командного спринта Олимпийских игр 2016 года в Рио-де- Жанейро и чемпионками мира 2016 года в Лондоне.

Чемпионат мира завершится 16 апреля.

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