Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на треке

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали золото чемпионата мира по велоспорту на треке в командном спринте, который проходит в Гонконге.
В финале российские спортсменки показали результат 32,520 секунды. Вторыми стали австралийки Карли Маккалох и Стефани Мортон (32,649). Третье место у представительниц Германии Мириам Вельте и Кристины Фогель (32,609 в заезде за бронзу).
Войнова и Шмелева являются серебряными призерами командного спринта Олимпийских игр 2016 года в Рио-де- Жанейро и чемпионками мира 2016 года в Лондоне.
Чемпионат мира завершится 16 апреля.