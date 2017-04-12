Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на треке

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали золото чемпионата мира по велоспорту на треке в командном спринте, который проходит в Гонконге.

В финале российские спортсменки показали результат 32,520 секунды. Вторыми стали австралийки Карли Маккалох и Стефани Мортон (32,649). Третье место у представительниц Германии Мириам Вельте и Кристины Фогель (32,609 в заезде за бронзу).

Войнова и Шмелева являются серебряными призерами командного спринта Олимпийских игр 2016 года в Рио-де- Жанейро и чемпионками мира 2016 года в Лондоне.

Чемпионат мира завершится 16 апреля.