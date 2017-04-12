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ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезон - Стржалковский

Спорт
12 апреля, 16:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
У клуба была задолженность 13 миллиардов рублей
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Футболист "Динамо" Александр Сапета

Футболист "Динамо" Александр Сапета

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Динамо" сейчас не в состоянии ставить перед собой амбициозные задачи на сезон-2017/18. Об этом на пленуме совета Всероссийского физкультуно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" заявил председатель организации Владимир Стржалковский.

"У нас была задолженность 13 миллиардов рублей. Больших задач перед собой на следующий сезон мы ставить не можем. Команду еще нужно готовить", - сказал Стржалковский.

По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории покинуло высший дивизион чемпионата России. В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бело-голубые занимают первое место. Для того, чтобы гарантировать себе участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17, "Динамо" нужно обыграть "Химки" в 31-м туре. Встреча состоится в Химках в среду, начало - 19:30 мск.

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