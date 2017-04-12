ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезон - Стржалковский

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминацияСпорт 12 апреля, 16:59
Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшитьсяСпорт 12 апреля, 16:57
Перевозки пассажиров на ОЖД увеличились на 5% в I квартале 2017 годаТранспорт 12 апреля, 16:53
ФК "Динамо" не может ставить больших задач на следующий сезон - СтржалковскийСпорт 12 апреля, 16:41
Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротствоСпорт 12 апреля, 16:41
Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 12 апреля, 16:31
Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию AСпорт 12 апреля, 16:25
Сообразят на троих: почему Канада, Мексика и США решили провести ЧМ-2026 вместеСпорт 12 апреля, 16:20
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек МосквыОбщество 12 апреля, 16:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Динамо" сейчас не в состоянии ставить перед собой амбициозные задачи на сезон-2017/18. Об этом на пленуме совета Всероссийского физкультуно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" заявил председатель организации Владимир Стржалковский.
"У нас была задолженность 13 миллиардов рублей. Больших задач перед собой на следующий сезон мы ставить не можем. Команду еще нужно готовить", - сказал Стржалковский.
По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории покинуло высший дивизион чемпионата России. В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бело-голубые занимают первое место. Для того, чтобы гарантировать себе участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17, "Динамо" нужно обыграть "Химки" в 31-м туре. Встреча состоится в Химках в среду, начало - 19:30 мск.