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Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротство

Спорт
12 апреля, 16:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Как заявил председатель Всероссийского физкультуно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", нужно узнать, как расходуются деньги
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Болельщики ХК "Динамо"

Болельщики ХК "Динамо"

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московскому хоккейному клубу "Динамо" по некоторой информации угрожает банкротство. Об этом на пленуме совета Всероссийского физкультуно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" заявил председатель организации Владимир Стржалковский.

"Прошел слух о скором банкротстве хоккейного "Динамо". Проблема есть. Надо узнать, как расходуются деньги", - сказал Стржалковский.

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