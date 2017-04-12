Стржалковский: хоккейному клубу "Динамо" может грозить банкротство

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московскому хоккейному клубу "Динамо" по некоторой информации угрожает банкротство. Об этом на пленуме совета Всероссийского физкультуно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" заявил председатель организации Владимир Стржалковский.

"Прошел слух о скором банкротстве хоккейного "Динамо". Проблема есть. Надо узнать, как расходуются деньги", - сказал Стржалковский.