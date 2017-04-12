Бюджет ФК "Динамо" в сезоне-2017/18 может уменьшиться

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Бюджет московского футбольного клуба "Динамо" в следующем сезоне может сократиться. Об этом журналистам заявил председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

"Увеличения бюджета не планируется в следующем сезоне. Перелетов меньше, плюс в Москве будет пять выездных матчей. Поэтому возможно, что бюджет даже уменьшится", - сказал Стржалковский.

По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории покинуло высший дивизион чемпионата России. В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бело-голубые занимают первое место. Для того, чтобы гарантировать себе участие в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2016/17, "Динамо" нужно обыграть "Химки" в 31-м туре. Встреча состоится в Химках в среду, начало - 19:30 мск.