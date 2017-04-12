Коскинен займет место в воротах СКА в третьем матче финала КХЛ с "Металлургом"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Финский голкипер Микко Коскинен займет место в воротах санкт-петербургского СКА в третьем матче финала Кубка Гагарина по хоккею против магнитогорского "Металлурга", передает корреспондент ТАСС с места событий.
Коскинен заменил Игоря Шестеркина. Финн получил травму 27 марта в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ярославским "Локомотивом" и с тех пор на лед не выходил.
Также в состав вернулся защитник Егор Яковлев - вместо форварда Виктора Тихонова.
В составе "Металлурга" изменений по сравнению с предыдущим матчем нет.
Встреча пройдет в среду в "Ледовом дворце" в Санкт- Петербурге. Начало - 19:30 мск.