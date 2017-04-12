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Коскинен займет место в воротах СКА в третьем матче финала КХЛ с "Металлургом"

Спорт
12 апреля, 18:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Также в состав петербургского клуба вернулся защитник Егор Яковлев
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Голкипер СКА Микко Коскинен

Голкипер СКА Микко Коскинен

© Анатолий Медведь/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Финский голкипер Микко Коскинен займет место в воротах санкт-петербургского СКА в третьем матче финала Кубка Гагарина по хоккею против магнитогорского "Металлурга", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Коскинен заменил Игоря Шестеркина. Финн получил травму 27 марта в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ярославским "Локомотивом" и с тех пор на лед не выходил.

Также в состав вернулся защитник Егор Яковлев - вместо форварда Виктора Тихонова.

В составе "Металлурга" изменений по сравнению с предыдущим матчем нет.

Встреча пройдет в среду в "Ледовом дворце" в Санкт- Петербурге. Начало - 19:30 мск.

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