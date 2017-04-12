Ефимова считает, что сможет выступить на ЧМ-2017 лучше, чем на Олимпиаде в Рио

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова уверена, что будет в оптимальной форме на чемпионате мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште и сможет показать результаты лучше, чем на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Ефимова в среду показала лучший результат сезона в мире на дистанции 200 м брассом на чемпионате России и квалифицировалась на чемпионат мира. Ранее она отобралась на мировое первенство на 50 м брассом также с лучшим результатом сезона в мире.

"Я планировала проплыть с лучшим результатом сезона в мире, - сказала Ефимова. - Сейчас главное показать то, что я наконец возвращаюсь. Думаю, к чемпионату мира я уже буду в своем обычном состоянии, забудется Олимпиада в Рио, и все остальное, я наконец-то смогу показать то, на что я была уже давно готова". Из-за допингового скандала спортсменка практически до последнего момента не знала, будет ли допущена к участию в Играх-2016.

"200 метров - такая дистанция, что на ней не может быть легче, чем на полтиннике, - сказала Ефимова. - Не скажу, что было очень тяжело, но было бы немного легче, если бы соперницы были бы ближе, догоняли или обгоняли. Мне еще надо поработать над временем, которое я хочу показать на чемпионате мира и выше. Сейчас задача была просто работать, ни на кого не смотреть".

Ефимова является четырехкратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, трехкратной чемпионкой Европы, также она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.