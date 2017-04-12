Хоккеисты РФ сыграют с чехами, шведами, швейцарцами и белорусами на молодежном ЧМ-2018

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сборная России сыграет в группе B с командами Чехии, Швеции, Швейцарии и Белоруссии на молодежном чемпионате мира по хоккею 2018 года. Таковы итоги жеребьевки, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В группе A встретятся сборные США, Канады, Словакии, Дании и Финляндии. Матч между американцами и канадцами пройдет 29 декабря на открытом воздухе.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Баффало (США).