Хоккеисты РФ сыграют с чехами, шведами, швейцарцами и белорусами на молодежном ЧМ-2018

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сборная России сыграет в группе B с командами Чехии, Швеции, Швейцарии и Белоруссии на молодежном чемпионате мира по хоккею 2018 года. Таковы итоги жеребьевки, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
В группе A встретятся сборные США, Канады, Словакии, Дании и Финляндии. Матч между американцами и канадцами пройдет 29 декабря на открытом воздухе.
Молодежный чемпионат мира пройдет в Баффало (США).