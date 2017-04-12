Пловец Изотов считает, что серебро чемпионата России досталось ему в хорошей борьбе

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Данила Изотов считает, что завоевал серебро чемпионата России по плаванию в упорной борьбе. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.

Изотов стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем, победу одержал Владимир Морозов. Оба пловца выполнили отборочный норматив на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште.

"Была хорошая борьба, и, в принципе, я доволен результатом и тем, что мы проделали большую работу, - сказал Изотов. - Но в уме, можно сказать, держали уже чемпионат мира. Поэтому вся основная нагрузка будет, как мы обговорили с тренером, уже после чемпионата России во время подводки к Будапешту".

"Сегодня у меня была цель улучшить вчерашнее время, я с этим справился, доволен, - добавил пловец. - Уже на чемпионате мира будем смотреть и еще улучшать показатели. Впереди у меня дистанция 200 м кролем, еще придется поработать, рано расслабляться".

Чемпионат России по плаванию проходит в московском спорткомплексе "Олимпийский" с 10 по 14 апреля.