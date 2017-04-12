Пловец Изотов считает, что серебро чемпионата России досталось ему в хорошей борьбе

Криштиану Роналду первым в истории футбола забил сто голов в еврокубкахСпорт 12 апреля, 23:45
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:41
Силкин: "Динамо" в следующем сезоне может побороться за еврокубкиСпорт 12 апреля, 23:37
"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:34
ФК "Динамо" получает от ВТБ около 1,7 млрд рублей в годСпорт 12 апреля, 23:26
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка ГагаринаСпорт 12 апреля, 23:16
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"Международная панорама 12 апреля, 23:11
Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛСпорт 12 апреля, 23:09
Шунин: "Динамо" должно стать чемпионом ФНЛ и порадовать болельщиковСпорт 12 апреля, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Данила Изотов считает, что завоевал серебро чемпионата России по плаванию в упорной борьбе. Такое мнение спортсмен высказал журналистам.
Изотов стал вторым на дистанции 100 м вольным стилем, победу одержал Владимир Морозов. Оба пловца выполнили отборочный норматив на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште.
"Была хорошая борьба, и, в принципе, я доволен результатом и тем, что мы проделали большую работу, - сказал Изотов. - Но в уме, можно сказать, держали уже чемпионат мира. Поэтому вся основная нагрузка будет, как мы обговорили с тренером, уже после чемпионата России во время подводки к Будапешту".
"Сегодня у меня была цель улучшить вчерашнее время, я с этим справился, доволен, - добавил пловец. - Уже на чемпионате мира будем смотреть и еще улучшать показатели. Впереди у меня дистанция 200 м кролем, еще придется поработать, рано расслабляться".
Чемпионат России по плаванию проходит в московском спорткомплексе "Олимпийский" с 10 по 14 апреля.