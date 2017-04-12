Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кириленко: проведение Кубка мира придаст импульс развитию баскетбола в РФ

Спорт
12 апреля, 19:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
В среду Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных соревнований одобрила предложение РФБ о подаче заявки на проведение в России Кубка мира 2023 года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение Кубка мира в 2023 году придаст импульс развитию баскетбола в России и покажет страну всему миру в лучшем свете. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В среду Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований одобрила предложение РФБ о подаче заявки на проведение в России Кубка мира 2023 года.

Смотрите также
Межведомственная комиссия одобрила идею проведения в РФ баскетбольного Кубка мира - 2023

"Баскетбольный Кубок мира - крупнейшее после Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу спортивное соревнование в глобальном масштабе. И, конечно, к нему будет приковано самое пристальное внимание. Такой турнир не только даст мощный импульс развитию нашего вида спорта в России, но и позволит показать нашу страну в лучшем свете всему миру, - сказал Кириленко. - Фактически у нас менее чем за 10 лет могут пройти три самых крупных спортивных события: в 2014 году - зимние Олимпийские игры, в 2018-м - чемпионат мира по футболу, в 2023-м - Кубок мира по баскетболу".

"Тем не менее, не нужно обольщаться, мы получили право подать заявку, но еще не стали хозяевами турнира. Желающих провести его много, и шансы каждой страны - 50 процентов. Все решится на заседании Центрального бюро FIBA в декабре. За нас, конечно, будет тот факт, что мужские чемпионаты мира никогда не проводились ни в Советском Союзе, ни в России", - признался Кириленко.

Кубок мира - 2023 станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм - 2024. Для проведения матчей турнира предложено рассмотреть Москву, Санкт-Петербург и Казань.

По словам президента РФБ, Россия рассчитывает получить полноценный турнир, а не частичное его проведение. "Конечно, хотелось бы получить Кубок мира целиком. Но обязательно будем рассматривать и вариант с групповым турниром и финальной частью. Только одна из групп нас не устраивает, мы хотим получить полноценный Кубок мира", - сказал Кириленко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Сечин и Кадыров не исключают подачи исков против Financial Times
6
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина
7
Трамп: пришла пора положить конец войне в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама