Кириленко: проведение Кубка мира придаст импульс развитию баскетбола в РФ

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение Кубка мира в 2023 году придаст импульс развитию баскетбола в России и покажет страну всему миру в лучшем свете. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В среду Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований одобрила предложение РФБ о подаче заявки на проведение в России Кубка мира 2023 года.

"Баскетбольный Кубок мира - крупнейшее после Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу спортивное соревнование в глобальном масштабе. И, конечно, к нему будет приковано самое пристальное внимание. Такой турнир не только даст мощный импульс развитию нашего вида спорта в России, но и позволит показать нашу страну в лучшем свете всему миру, - сказал Кириленко. - Фактически у нас менее чем за 10 лет могут пройти три самых крупных спортивных события: в 2014 году - зимние Олимпийские игры, в 2018-м - чемпионат мира по футболу, в 2023-м - Кубок мира по баскетболу".

"Тем не менее, не нужно обольщаться, мы получили право подать заявку, но еще не стали хозяевами турнира. Желающих провести его много, и шансы каждой страны - 50 процентов. Все решится на заседании Центрального бюро FIBA в декабре. За нас, конечно, будет тот факт, что мужские чемпионаты мира никогда не проводились ни в Советском Союзе, ни в России", - признался Кириленко.

Кубок мира - 2023 станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм - 2024. Для проведения матчей турнира предложено рассмотреть Москву, Санкт-Петербург и Казань.

По словам президента РФБ, Россия рассчитывает получить полноценный турнир, а не частичное его проведение. "Конечно, хотелось бы получить Кубок мира целиком. Но обязательно будем рассматривать и вариант с групповым турниром и финальной частью. Только одна из групп нас не устраивает, мы хотим получить полноценный Кубок мира", - сказал Кириленко.