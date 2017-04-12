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Все допинг-пробы участников Универсиады-2017 оказались отрицательными

Спорт
12 апреля, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
На соревнованиях, которые прошли в Алма-Ате, было взято 216 проб
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Все допинг-пробы спортсменов, принимавших участие в зимней Универсиаде 2017 года, оказались отрицательными. Об этом сообщила пресс- служба Международной федерации студенческого спорта (FISU).

В соревнованиях, которые проходили в Алма-Ате, принял участие 1621 спортсмен из 57 стран. Всего было взято на анализ 216 проб. FISU также высоко оценила работу казахстанского антидопингового центра.

Универсиада проходила с 29 января по 8 февраля. Сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

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