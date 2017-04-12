Все допинг-пробы участников Универсиады-2017 оказались отрицательными

Криштиану Роналду первым в истории футбола забил сто голов в еврокубкахСпорт 12 апреля, 23:45
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:41
Силкин: "Динамо" в следующем сезоне может побороться за еврокубкиСпорт 12 апреля, 23:37
"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:34
ФК "Динамо" получает от ВТБ около 1,7 млрд рублей в годСпорт 12 апреля, 23:26
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка ГагаринаСпорт 12 апреля, 23:16
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"Международная панорама 12 апреля, 23:11
Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛСпорт 12 апреля, 23:09
Шунин: "Динамо" должно стать чемпионом ФНЛ и порадовать болельщиковСпорт 12 апреля, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Все допинг-пробы спортсменов, принимавших участие в зимней Универсиаде 2017 года, оказались отрицательными. Об этом сообщила пресс- служба Международной федерации студенческого спорта (FISU).
В соревнованиях, которые проходили в Алма-Ате, принял участие 1621 спортсмен из 57 стран. Всего было взято на анализ 216 проб. FISU также высоко оценила работу казахстанского антидопингового центра.
Универсиада проходила с 29 января по 8 февраля. Сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.