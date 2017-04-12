Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Межведомственная комиссия одобрила проведение ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Спорт
12 апреля, 21:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
В соревнованиях, которые пройдут в 2018 году, впервые в истории примут участие 16 мужских и 16 женских команд
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований одобрила проведение в Казани чемпионата мира по пляжному гандболу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Заседание комиссии прошло в среду. Ранее стало известно, что была одобрена идея проведения в России баскетбольного Кубка мира 2023 года.

Решение о том, что Россия в 2018 году примет чемпионат мира по пляжному гандболу среди мужских и женских команд было принято во время чемпионата мира 2015 года по гандболу в Катаре. Изначально турнир должен был проходить в Сочи, однако затем появилась идея об организации мирового первенства в Казани, так как спортивная инфраструктура города соответствует требованиям Международной федерации гандбола.

Также отмечается, что была согласована схема финансирования турнира. Министерство спорта РФ выделит на проведение соревнований 20 миллионов рублей, 26 миллионов рублей возьмет на себя Республика Татарстан, еще 20 миллионов рублей привлечет Федерация гандбола России из внебюджетных источников.

В чемпионате мира - 2018 впервые в истории примет участие 16 мужских и 16 женских команд, до этого число участников составляло 12.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
6
Fox: США утверждают, что стратегические бомбардировщики РФ приблизились к Японии
7
Трамп: пришла пора положить конец войне в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама