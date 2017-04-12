Антидопинговое агентство Бразилии исключено из списка не соответствующих кодексу WADA

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило Национальное антидопинговое агентство Бразилии из списка не соответствующих кодексу организации. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
Отмечается, что власти Бразилии успешно приняли процессуальные нормы в соответствии с кодексом WADA. Также сообщается, что WADA продолжает работу с последним оставшимся антидопинговым агентством, которое не соответствует кодексу - Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года. Данное решение было принято на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.