Болельщики "Лестера" устроили беспорядки в Мадриде перед матчем ЛЧ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Болельщики английского футбольного клуба "Лестер" устроили беспорядки в Мадриде перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против местного "Атлетико". Об этом сообщает британское издание Mirror.

Отмечается, что фанаты английской команды участвовали в столкновениях с местной полицией на площади Пласа-Майор. При этом англичане использовали в качестве оружия бутылки и другие предметы. Сообщается, что были арестованы восемь человек.

Матч "Атлетико" - "Лестер" проходит в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон".