Муравьев: ФК "Динамо" готов продлить контракт с Калитвинцевым, все зависит от него

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Динамо" доволен работой главного тренера команды Юрия Калитвинцева и хочет продлить с ним контракт, решение остается за специалистом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

В среду "Динамо", выступающее в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), под руководством Калитвинцева досрочно оформило путевку в Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ) следующего сезона.

"В данной ситуации все зависит от него. У нас есть контракт, в котором есть пункт о продлении, если он согласится. Что касается нас, то мы довольны его работой и готовы продлить контракт. Но впереди еще семь игр, и перед ним стояла задача вывести команду с первого места", - сказал Муравьев.

После 31-го тура первенства ФНЛ "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Идущий на третьем месте с 47 очками "СКА-Хабаровск" уже не сможет догнать московский клуб.