Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Муравьев: ФК "Динамо" готов продлить контракт с Калитвинцевым, все зависит от него

Спорт
12 апреля, 22:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Генеральный директор бело-голубых заявил, что клуб доволен работой главного тренера
Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Динамо" доволен работой главного тренера команды Юрия Калитвинцева и хочет продлить с ним контракт, решение остается за специалистом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

В среду "Динамо", выступающее в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), под руководством Калитвинцева досрочно оформило путевку в Российскую футбольную премьер- лигу (РФПЛ) следующего сезона.

"В данной ситуации все зависит от него. У нас есть контракт, в котором есть пункт о продлении, если он согласится. Что касается нас, то мы довольны его работой и готовы продлить контракт. Но впереди еще семь игр, и перед ним стояла задача вывести команду с первого места", - сказал Муравьев.

После 31-го тура первенства ФНЛ "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Идущий на третьем месте с 47 очками "СКА-Хабаровск" уже не сможет догнать московский клуб.

Смотрите также

Московское "Динамо" обеспечило себе выход в РФПЛ
Панченко: целью "Динамо" после выхода в РФПЛ является первое место в ФНЛ
Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
6
Fox: США утверждают, что стратегические бомбардировщики РФ приблизились к Японии
7
Трамп: пришла пора положить конец войне в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама