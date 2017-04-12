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Россиянин Шафиков проведет бой с Истером за титул чемпиона мира IBF 30 июня в США

Спорт
12 апреля, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Шафиков в третий раз попытается завоевать титул чемпиона мира
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Пояс чемпиона мира IBF

Пояс чемпиона мира IBF

© EPA/BERND WUSTNECK

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россиянин Денис Шафиков проведет поединок за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе против американца Роберта Истера-младшего 30 июня в Толедо (США). Об этом ТАСС сообщил директор промоутерской компании Ural Box Promotion Алексей Васильев.

"Денис подписал контракт, бой пройдет 30 июня в США. Сейчас он уже готовится в лагере у Абеля Санчеса", - сказал Васильев.

Шафиков дважды боксировал за титул IBF, проиграв мексиканцу Мигелю Васкесу по очкам в феврале 2014 года и кубинцу Рансесу Бартелеми по очкам в декабре 2015-го.

Всего в активе россиянина 38 побед (20 нокаутом), два поражения и одна ничья. Истер-младший завоевал пояс IBF в сентябре прошлого года и один раз его защитил. На его счету 19 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

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