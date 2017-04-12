Муравьев: футбольный клуб достойно представит общество "Динамо" в высшем дивизионе

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Динамо", обеспечивший выход в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), достойно представит в высшем дивизионе общество "Динамо" и своих болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

В среду "Динамо", выступающее в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), досрочно оформило путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) следующего сезона.

"Клуб "Динамо" достоин играть в премьер-лиге. Быть победителем во всем - это традиция "Динамо", это громкое и историческое общество, в котором состоят достойные люди. Мы сегодня просто сделали свою работу, которую надо было сделать давно. Вылетев в ФНЛ, пришла переоценка: сегодняшнее "Динамо" - новый клуб, который будет достойно представлять общество и своих болельщиков в РФПЛ", - сказал Муравьев.

После 31-го тура первенства ФНЛ "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Идущий на третьем месте с 47 очками "СКА-Хабаровск" уже не сможет догнать московский клуб.