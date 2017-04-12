Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛ

Спорт
12 апреля, 23:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В среду "Динамо", выступающее в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), досрочно оформило путевку в РФПЛ следующего сезона
Поделиться
Материал из 1 страницы
Василий Титов

Василий Титов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Центральный совет общества "Динамо" поставил перед московским клубом "Динамо", вернувшимся в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), задачу на следующий сезон сохранить прописку в высшей лиге. Об этом ТАСС заявил член совета директоров бело-голубых, первый вице-президент банка ВТБ Василий Титов.

В среду "Динамо", выступающее в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), досрочно оформило путевку в РФПЛ следующего сезона.

Смотрите также
Московское "Динамо" обеспечило себе выход в РФПЛ

"Это закономерный и заслуженный результат. Но выйти в высшую лигу - это всего лишь полдела. Самое главное - сохранить прописку в ней, и команда это прекрасно понимает. Руководство Центрального совета сегодня на пленуме заявило, что задача на следующий сезон перед футбольным клубом ставится только одна - уверенно присутствовать и сохранить прописку в РФПЛ без участия в стыковых матчах", - сказал Титов.

"Я считаю, что это правильная постановка задачи, - продолжил он. - Если сейчас опять сильно вкладывать деньги, то можно не уложиться в финансовый "фэйр-плей", он продолжает действовать. Наше старое решение о неучастии в еврокубках продолжает действовать, надо из него успешно выйти. Это непростая задача, требующая больших усилий".

После 31-го тура первенства ФНЛ "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Идущий на третьем месте с 47 очками "СКА-Хабаровск" уже не сможет догнать московский клуб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
6
Fox: США утверждают, что стратегические бомбардировщики РФ приблизились к Японии
7
Трамп: пришла пора положить конец войне в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама