Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛ

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Центральный совет общества "Динамо" поставил перед московским клубом "Динамо", вернувшимся в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), задачу на следующий сезон сохранить прописку в высшей лиге. Об этом ТАСС заявил член совета директоров бело-голубых, первый вице-президент банка ВТБ Василий Титов.

В среду "Динамо", выступающее в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), досрочно оформило путевку в РФПЛ следующего сезона.

"Это закономерный и заслуженный результат. Но выйти в высшую лигу - это всего лишь полдела. Самое главное - сохранить прописку в ней, и команда это прекрасно понимает. Руководство Центрального совета сегодня на пленуме заявило, что задача на следующий сезон перед футбольным клубом ставится только одна - уверенно присутствовать и сохранить прописку в РФПЛ без участия в стыковых матчах", - сказал Титов.

"Я считаю, что это правильная постановка задачи, - продолжил он. - Если сейчас опять сильно вкладывать деньги, то можно не уложиться в финансовый "фэйр-плей", он продолжает действовать. Наше старое решение о неучастии в еврокубках продолжает действовать, надо из него успешно выйти. Это непростая задача, требующая больших усилий".

После 31-го тура первенства ФНЛ "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Идущий на третьем месте с 47 очками "СКА-Хабаровск" уже не сможет догнать московский клуб.