СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА дома в овертайме одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:1 в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Зубарев (25-я минута) и Евгений Дадонов (93). У проигравших отличился Денис Казионов (40). Этот матч стал самым продолжительным в финальных сериях плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.