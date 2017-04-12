СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА дома в овертайме одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:1 в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Зубарев (25-я минута) и Евгений Дадонов (93). У проигравших отличился Денис Казионов (40). Этот матч стал самым продолжительным в финальных сериях плей-офф КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.