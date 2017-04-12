Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Динамо" Сапета считает, что команде еще рано расслабляться

Спорт
12 апреля, 23:36 UTC+3 ХИМКИ область/ 12, апреля. /ТАСС
Игрок рассчитывает, что клубу удалось вернуть доверие болельщиков
Поделиться
Материал из 1 страницы

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Александр Сапета считает, что, несмотря на выход команды в премьер-лигу, игрокам еще рано расслабляться и нужно сделать все возможное для победы в каждом из оставшихся матчей. Об этом игрок сказал ТАСС.

"Динамо" в среду оформило выход в в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) за семь туров до окончания первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Задача - первое место в ФНЛ, будем делать все для этого, осталось семь туров, семь финалов, в каждой игре мы должны зарабатывать по три очка. Каждая игра будет тяжелой - кто-то будет решать задачу сохранения места в лиге, кто- то собирается попасть в стыки, так что мы настраиваемся биться, потому что сейчас для нас приемлемо только первое место. Изначально у нас была задача вернуться в премьер- лигу, и команда возвратилась в ту лигу, где и должна находиться", - поделился мнением футболист.

"Не хочу никого обидеть, но лучше играть в премьер- лиге, чем во второй лиге. Разница в уровне конечно есть, не хочу судить, насколько большая", - продолжил Сапета.

Футболист "Динамо" выразил надежду, что игрокам удалось вернуть доверие болельщиков.

"Когда команда вылетала и начинала играть в ФНЛ, был баннер: "У вас есть один сезон, чтобы вернуть наше доверие". Надеюсь, что вернули, что будет больше болельщиков на стадионе. Тяжело добираться в Химки на домашние матчи, когда будет готов стадион в Москве, тогда будет намного больше болельщиков. Но поддержка все равно ощутима, поддерживают даже в будний день".

Смотрите также

Московское "Динамо" обеспечило себе выход в РФПЛ
Панченко: целью "Динамо" после выхода в РФПЛ является первое место в ФНЛ
Муравьев: ФК "Динамо" готов продлить контракт с Калитвинцевым, все зависит от него
Шунин: "Динамо" должно стать чемпионом ФНЛ и порадовать болельщиков

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
6
Fox: США утверждают, что стратегические бомбардировщики РФ приблизились к Японии
7
Трамп: пришла пора положить конец войне в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама