Футболист "Динамо" Сапета считает, что команде еще рано расслабляться

ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Александр Сапета считает, что, несмотря на выход команды в премьер-лигу, игрокам еще рано расслабляться и нужно сделать все возможное для победы в каждом из оставшихся матчей. Об этом игрок сказал ТАСС.

"Динамо" в среду оформило выход в в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) за семь туров до окончания первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Задача - первое место в ФНЛ, будем делать все для этого, осталось семь туров, семь финалов, в каждой игре мы должны зарабатывать по три очка. Каждая игра будет тяжелой - кто-то будет решать задачу сохранения места в лиге, кто- то собирается попасть в стыки, так что мы настраиваемся биться, потому что сейчас для нас приемлемо только первое место. Изначально у нас была задача вернуться в премьер- лигу, и команда возвратилась в ту лигу, где и должна находиться", - поделился мнением футболист.

"Не хочу никого обидеть, но лучше играть в премьер- лиге, чем во второй лиге. Разница в уровне конечно есть, не хочу судить, насколько большая", - продолжил Сапета.

Футболист "Динамо" выразил надежду, что игрокам удалось вернуть доверие болельщиков.

"Когда команда вылетала и начинала играть в ФНЛ, был баннер: "У вас есть один сезон, чтобы вернуть наше доверие". Надеюсь, что вернули, что будет больше болельщиков на стадионе. Тяжело добираться в Химки на домашние матчи, когда будет готов стадион в Москве, тогда будет намного больше болельщиков. Но поддержка все равно ощутима, поддерживают даже в будний день".