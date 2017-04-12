Футболист "Динамо" Сапета считает, что команде еще рано расслабляться

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ХИМКИ /Московская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Александр Сапета считает, что, несмотря на выход команды в премьер-лигу, игрокам еще рано расслабляться и нужно сделать все возможное для победы в каждом из оставшихся матчей. Об этом игрок сказал ТАСС.
"Динамо" в среду оформило выход в в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) за семь туров до окончания первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
"Задача - первое место в ФНЛ, будем делать все для этого, осталось семь туров, семь финалов, в каждой игре мы должны зарабатывать по три очка. Каждая игра будет тяжелой - кто-то будет решать задачу сохранения места в лиге, кто- то собирается попасть в стыки, так что мы настраиваемся биться, потому что сейчас для нас приемлемо только первое место. Изначально у нас была задача вернуться в премьер- лигу, и команда возвратилась в ту лигу, где и должна находиться", - поделился мнением футболист.
"Не хочу никого обидеть, но лучше играть в премьер- лиге, чем во второй лиге. Разница в уровне конечно есть, не хочу судить, насколько большая", - продолжил Сапета.
Футболист "Динамо" выразил надежду, что игрокам удалось вернуть доверие болельщиков.
"Когда команда вылетала и начинала играть в ФНЛ, был баннер: "У вас есть один сезон, чтобы вернуть наше доверие". Надеюсь, что вернули, что будет больше болельщиков на стадионе. Тяжело добираться в Химки на домашние матчи, когда будет готов стадион в Москве, тогда будет намного больше болельщиков. Но поддержка все равно ощутима, поддерживают даже в будний день".