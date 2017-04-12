Федерация легкой атлетики Украины извинилась за заявление об отсутствии дисквалификации

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) принесла извинения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за сообщение на официальном сайте организации, согласно которому украинские легкоатлеты освобождались от преследования в случае признания факта употребления запрещенных веществ. Об этом сообщает портал Inside the games.

В начале апреля на официальном сайте ФЛАУ появилось заявление, призывающее спортсменов открыто признаться, если кто-либо из них употреблял запрещенные вещества, до 3 апреля. В этом случае антидопинговые нарушения спортсменов не предавались бы огласке, а атлету грозило бы лишь временное отстранение от соревнований на тот период, пока запрещенные вещества не будут выведены из организма. Однако президент ФЛАУ Игорь Гоцул сообщил ТАСС, что в отношении спортсмена, признавшегося в употреблении допинга должно быть проведено расследование.

"Мы просили разъяснений от украинской федерации, - сказал представитель IAAF Крис Тернер. - Они ответили, что сообщение на сайте было плохим резюме семинара для членов сборной Украины по легкой атлетике, проведенного в прошлом месяце, и они никогда не будут делать ничего, противоречащего кодексу Всемирного антидопингового агентства или правилам IAAF. Они принесли извинения и удалили сообщение со своего сайта".