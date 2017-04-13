Тренер: "Металлург" плохо играл в первом периоде третьего матча из-за хороших действий СКА

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус" в матче плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 5:25
"Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой" в первом матче плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 4:58
Сталлоне подал в суд на Warner Bros. за невыплаченные проценты от сборов фильмаКультура 13 апреля, 4:48
"Рейнджерс" обыграли "Монреаль" в первом матче серии плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 4:47
TSN: Галлант станет первым тренером в истории клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс"Спорт 13 апреля, 4:34
"Ведомости": ФАС работает над системой, стимулирующей аптеки продавать дешевые лекарстваЭкономика и бизнес 13 апреля, 4:28
Космонавт Алексей Леонов высоко оценил игру актеров и фильм "Время первых"Культура 13 апреля, 3:55
CNBC: Apple разрабатывает устройство для бесконтактного определения уровня глюкозы в кровиНаука 13 апреля, 3:51
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛСпорт 13 апреля, 3:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Плохая игра магнитогорского "Металлурга" в первом периоде третьего матча финала Кубка Гагарина по хоккею против санкт-петербургского СКА связана с хорошим выступлением соперника в стартовой 20-минутке. Такое мнение журналистам высказал главный тренер магнитогорцев Илья Воробьев.
Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась победой СКА в овертайме со счетом 2:1. В первом периоде гости нанесли три броска по воротам против 18 - у СКА. Счет в финальной серии КХЛ стал 2-1 в пользу петербуржцев.
"Хорошая игра, ребята все отдали. Хороший соперник, поэтому такая ситуация с действиями в первом периоде", - сказал Воробьев.
"Моменты нужно реализовывать свои, создавали очень много. Будем готовиться к следующей игре", - прокомментировал игру наставник СКА Олег Знарок.
Четвертая игра финала КХЛ состоится в пятницу в Санкт- Петербурге.