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Тренер: "Металлург" плохо играл в первом периоде третьего матча из-за хороших действий СКА

Спорт
13 апреля, 0:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
В первом периоде третьего матча финальной серии Кубка Гагарина хоккеисты "Металлурга" нанесли лишь три броска по воротам СКА
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Главный тренер ХК "Металлург" Илья Воробьев

Главный тренер ХК "Металлург" Илья Воробьев

© Антон Новодережкин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Плохая игра магнитогорского "Металлурга" в первом периоде третьего матча финала Кубка Гагарина по хоккею против санкт-петербургского СКА связана с хорошим выступлением соперника в стартовой 20-минутке. Такое мнение журналистам высказал главный тренер магнитогорцев Илья Воробьев.

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Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась победой СКА в овертайме со счетом 2:1. В первом периоде гости нанесли три броска по воротам против 18 - у СКА. Счет в финальной серии КХЛ стал 2-1 в пользу петербуржцев.

"Хорошая игра, ребята все отдали. Хороший соперник, поэтому такая ситуация с действиями в первом периоде", - сказал Воробьев.

"Моменты нужно реализовывать свои, создавали очень много. Будем готовиться к следующей игре", - прокомментировал игру наставник СКА Олег Знарок.

Четвертая игра финала КХЛ состоится в пятницу в Санкт- Петербурге.

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