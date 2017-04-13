Игрок: победа СКА в третьем матче финала КХЛ была сложной в эмоциональном плане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Магнитогорский "Металлург" играл в меньшинстве лучше, чем санкт-петербургский СКА в большинстве в третьем матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), победа оказалась сложной для хоккеистов СКА в эмоциональном плане. Такое мнение журналистам высказал защитник петербужцев Егор Яковлев.

СКА обыграл "Металлург" в овертайме со счетом 2:1, забросив победную шайбу на 93-й минуте матча. Счет в серии стал 2-1 в пользу СКА.

"Мы допустили на одну ошибку меньше и выиграли. Эмоционально было сложно добыть победу. Мы хорошо начали, второй период чуть-чуть провалили, пропустили ненужную шайбу, гол в раздевалку нас немного подломил, - сказал Яковлев. - Команда соперника работает, от этого у нас не получается большинство. Сегодня они переиграли наше большинство".

В свою очередь, нападающий СКА Никита Гусев рассказал журналистам, что хоккеисты СКА не стали шутить над голом Андрея Зубарева в ворота "Металлурга" в третьей игре финала, а просто поздравили его с первой заброшенной шайбой в сезоне. "Над Зубаревым не шутили, а поздравили с первой заброшенной шайбой. В моменте с победной шайбой я сначала сам хотел бросить, но до этого я уже четыре раза бросал с "пятака" и не мог забить, поэтому решил в этот раз отдать, - сказал Гусев. - Возможно, мы плохо закрывали вратаря или бросали - надо лучше бросать, идти на ворота, тогда будут голы".

"Не знаю с чем связана наша плохая игра нашей тройки в защите. Мы вроде не так много играли в защите, один опасный момент создали у наших ворот. Силы на пятничный матч остались", - добавил он.

Следующий матч команды проведут 16 апреля.