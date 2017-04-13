Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Форвард СКА Дергачев до сих пор не осознал, что играет в финале КХЛ

Спорт
13 апреля, 1:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
В среду СКА оказался сильнее магнитогорского "Металлурга", победив в овертайме третьего матча финальной серии плей-офф со счетом 2:1
Поделиться
Материал из 1 страницы
Игроки СКА Александр Дергачев, "Металлурга" Ян Коварж и вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин (слева направо) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)

Игроки СКА Александр Дергачев, "Металлурга" Ян Коварж и вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин (слева направо) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард СКА Александр Дергачев до сих пор не осознал, что играет в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), об этом он заявил журналистам.

Смотрите также
Игроки СКА Егор Яковлев, "Металлурга" Владислав Калетник и СКА Антон Белов (слева направо) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина
Игрок: победа СКА в третьем матче финала КХЛ была сложной в эмоциональном плане

В среду СКА оказался сильнее магнитогорского "Металлурга", победив в овертайме третьего матча финальной серии плей-офф со счетом 2:1. Счет в серии стал 2-1 в пользу петербужцев.

"Думаю, справились с первым звеном "Металлурга", если они так мало забили. Что нужно противопоставлять лидерам магнитогорцев, которым по 36 лет? Не знаю, Ягру 58 лет, он играет, и ничего. Поэтому неважно, сколько им лет", - считает Дергачев

"Конечно, нужно где-то перетерпеть. Нужно дождаться своего шанса и реализовать его. Осознание того, что играю в финале, пока не пришло", - заключил форвард.

Четвертая игра финала плей-офф КХЛ состоится в пятницу в Санкт-Петербурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки СКА Вадим Шипачев и Евгений Дадонов (слева направо), забивший решающий гол в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и "Металлург"
17
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
2
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"
3
"Время потрачено не зря": итоги переговоров Лаврова и Тиллерсона
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Сечин и Кадыров не исключают подачи исков против Financial Times
6
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
7
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама