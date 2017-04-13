Форвард СКА Дергачев до сих пор не осознал, что играет в финале КХЛ

Игроки СКА Александр Дергачев, "Металлурга" Ян Коварж и вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин (слева направо) в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск) © Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард СКА Александр Дергачев до сих пор не осознал, что играет в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), об этом он заявил журналистам.

В среду СКА оказался сильнее магнитогорского "Металлурга", победив в овертайме третьего матча финальной серии плей-офф со счетом 2:1. Счет в серии стал 2-1 в пользу петербужцев.

"Думаю, справились с первым звеном "Металлурга", если они так мало забили. Что нужно противопоставлять лидерам магнитогорцев, которым по 36 лет? Не знаю, Ягру 58 лет, он играет, и ничего. Поэтому неважно, сколько им лет", - считает Дергачев

"Конечно, нужно где-то перетерпеть. Нужно дождаться своего шанса и реализовать его. Осознание того, что играю в финале, пока не пришло", - заключил форвард.

Четвертая игра финала плей-офф КХЛ состоится в пятницу в Санкт-Петербурге.