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Анчелотти: "Бавария" покажет свой лучший футбол в ответном матче ЛЧ с "Реалом"

Спорт
13 апреля, 1:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
"Бавария" на домашней арене уступила "Реалу" со счетом 1:2 в первой встрече 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов
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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Немецкая "Бавария" постарается продемонстрировать свой лучший футбол в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против испанского "Реала". Такое мнение после первой игры высказал главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, слова которого приводит пресс-служба турнира.

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"Бавария" уступила "Реалу" со счетом 1:2 в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на "Альянц-Арене" в Мюнхене. В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду (47-я, 77-я минута). У проигравших отличился Артуро Видаль (25). На 45-й минуте Видаль не реализовал пенальти.

"Сегодня нам очень не повезло. Бывает, что вы промахиваетесь с 11-метровой отметки, такое случилось не впервые, случится и еще. Первый тайм дает нам надежду на успешный исход противостояния, в Мадриде будет очень трудно, но мы постараемся продемонстрировать свой лучший футбол, ведь еще ничего не потеряно", - сказал итальянский тренер "Баварии".

В свою очередь, наставник "Реала" Зинедин Зидан отметил, что его команда могла забить на один или два мяча больше в ворота "Баварии", а итог противостояния станет ясен только после ответной встречи. "Исход противостояния никогда не решается после первого матча, мы провели хорошую игру и даже могли забить на один-два гола больше. Но мы и так очень довольны. Мы показали стремление добыть хороший результат после первого тайма, хотя, если бы счет стал 2:0, то все могло сложиться бы по-другому".

На 61-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Баварии" Хави Мартинес.

"Конечно, играть 11 против 10 намного легче, но также стоит принять во внимание, сколько ударов отразил голкипер Нойер, - продолжил Зидан. - В Мюнхене очень тяжело играть. У "Баварии" отличные игроки и прекрасная команда, не могу сказать, что третий гол снял бы все вопросы. Напомню, что исход еще не ясен и все решится через неделю".

Ответный матч пройдет 18 апреля в Мадриде.

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