Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Гласс забросил первую шайбу плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Таннер Гласс забросил первую шайбу плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона, открыв счет в стартовом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против "Монреаля".

Канадский форвард "Рейнджерс" отличился на 10-й минуте первого периода гостевой встречи серии плей-офф. После первого периода счет в матче в пользу "Рейнджерс" - 1:0.

Эта шайба стала второй в плей-офф в карьере 33-летнего Гласса, в предыдущий раз он отличился 1 мая 2013 года, когда в составе "Питтсбурга" забросил шайбу в первом матче серии 1/8 финала против "Нью-Йорк Айлендерс" (5:0). Всего на его счету 61 матч в розыгрышах Кубка Стэнли, в которых он набрал 3 очка по системе "гол+пас". В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Гласс провел всего 11 игр, набрав 2 очка (1+1).

Гол Гласса в ворота "Монреаля".

The first goal of the 2017 #StanleyCup Playoffs belongs to none other than Mr. Tanner Glass. #MTLvsNYR pic.twitter.com/1H59aR6crx — NHL (@NHL) 12 апреля 2017 г.

В стартовых сериях плей-офф Восточной конференции встречаются "Монреаль" и "Рейнджерс", "Оттава" и "Бостон", "Вашингтон" и "Торонто", а также "Питтсбург" и "Коламбус".

В 1/4 финала Западной конференции сыграют "Чикаго" и "Нэшвилл", "Миннесота" и "Сент-Луис", "Анахайм" и "Калгари", а также "Эдмонтон" и "Сан-Хосе".