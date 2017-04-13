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Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Гласс забросил первую шайбу плей-офф НХЛ

Спорт
13 апреля, 2:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
33-летний форвард "Рейнджерс" открыл счет на 10-й минуте гостевого матча стартовой серии плей-офф против "Монреаля", забросив вторую шайбу в плей-офф в карьере
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Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс"

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс"

© AP Photo/Elise Amendola

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Таннер Гласс забросил первую шайбу плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона, открыв счет в стартовом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против "Монреаля".

Канадский форвард "Рейнджерс" отличился на 10-й минуте первого периода гостевой встречи серии плей-офф. После первого периода счет в матче в пользу "Рейнджерс" - 1:0.

Эта шайба стала второй в плей-офф в карьере 33-летнего Гласса, в предыдущий раз он отличился 1 мая 2013 года, когда в составе "Питтсбурга" забросил шайбу в первом матче серии 1/8 финала против "Нью-Йорк Айлендерс" (5:0). Всего на его счету 61 матч в розыгрышах Кубка Стэнли, в которых он набрал 3 очка по системе "гол+пас". В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Гласс провел всего 11 игр, набрав 2 очка (1+1).

Гол Гласса в ворота "Монреаля".

В стартовых сериях плей-офф Восточной конференции встречаются "Монреаль" и "Рейнджерс", "Оттава" и "Бостон", "Вашингтон" и "Торонто", а также "Питтсбург" и "Коламбус".

В 1/4 финала Западной конференции сыграют "Чикаго" и "Нэшвилл", "Миннесота" и "Сент-Луис", "Анахайм" и "Калгари", а также "Эдмонтон" и "Сан-Хосе".

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