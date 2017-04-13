Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. СКА из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 обыграл магнитогорский "Металлург" в третьей встрече финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, получившийся самым продолжительным в истории финалов Кубка Гагарина, состоялся в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
Судьба поединка решилась лишь во втором овертайме, где победную шайбу забросил нападающий СКА Евгений Дадонов. Игра длилась 92 минуты и 45 секунд, что стало новым рекордом продолжительности для матчей финальной серии КХЛ.
СКА повел в серии 2-1. В первом финальном матче выиграл СКА (5:4), а во втором - "Металлург" (3:1).
Кошечкин отбивался, как мог
Тренерский штаб СКА, который возглавляет Олег Знарок, впервые в финальной серии решил доверить место в воротах финну Микко Коскинену. 28-летний финский вратарь не подвел, отразив 27 бросков. Голкипер "Металлурга", 34-летний Василий Кошечкин, правда, отразил гораздо больше бросков - 58 из 60, что стало новым рекордом финальных серий КХЛ. Кошечкин великолепно сыграл во второй раз подряд - так, в предыдущем матче против СКА он парировал 43 из 44 бросков.
В Санкт-Петербурге вратарю "Металлурга" особенно тяжело пришлось в первом периоде, когда СКА бросил по воротам 18 раз (против трех бросков у "Металлурга"), но Кошечкин выстоял. "Распечатать" его удалось на 25-й минуте, когда отличился Андрей Зубарев, нанеся бросок от красной линии. Но за пять секунд до конца второго периода магнитогорцы сравняли счет, разыграв красивую атаку, которую завершил Денис Казионов.
"Металлург" неудачно играл в первом периоде не только в Ледовом, но и во втором матче серии - тогда он уступил по броскам 2-17. Главный тренер команды Илья Воробьев на пресс- конференции после матча в Санкт-Петербурге неудачные действия команды в дебютных отрезках объяснил высоким классом хоккеистов СКА.
"Хороший соперник, поэтому и возникла такая ситуация", - сказал он. Знарок, в свою очередь, посетовал на слабую реализацию моментов.
Захватывающая развязка и новый рекорд
В третьем периоде инициативой продолжили владеть хозяева, которые более чем в два раза перебросали соперника - 12:5. Несмотря на напор СКА, игра перетекла в овертайм, в дополнительное время петербуржцы выглядели значительно свежее, хотя заработали три удаления, не сумев ни разу сыграть в большинстве. "Металлург" явно подустал, не сумев использовать свои шансы в игре 5 на 4. Финальную точку на 93-й минуте встречи поставил форвард армейцев Евгений Дадонов.
Команды установили рекорд по продолжительности матчей в финальной серии КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало "Металлургу" и ЦСКА, которые также в третьем матче финала Кубка Гагарина сезона-2015/16 провели на льду 78 минут 12 секунд. Победный гол в том матче забил французский легионер ЦСКА Стефан Да Коста.
Все решили ошибки
Защитник СКА Егор Яковлев сказал журналистам, что санкт- петербургской команде удалось победить, поскольку она допустила "на одну ошибку меньше, чем "Металлург". "Эмоционально было сложно добыть победу. Мы хорошо начали, второй период чуть-чуть провалили, пропустили ненужную шайбу, но гол в раздевалку нас немного подломил", - поведал он.
По мнению Яковлева, в третьем матче СКА плохо пользовался ситуациями, когда имел численное преимущество. "Сегодня они переиграли наше большинство", - констатировал хоккеист.
Другой хоккеист СКА Никита Гусев отметил, что после изматывающего третьего матча у хоккеистов из Санкт- Петербурга остались силы на следующую игру. "Не знаю с чем связана наша плохая игра нашей тройки в защите. Мы вроде не так много играли в защите, один опасный момент создали у наших ворот. Силы на пятничный матч остались", - сказал Гусев.
Четвертый матч финала плей-офф КХЛ состоится в пятницу в Санкт-Петербурге. Начало - 19:30 мск.