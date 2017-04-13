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TSN: Галлант станет первым тренером в истории клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс"

Спорт
13 апреля, 4:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Во вторник стало известно, что Жерар Галлант вошел в тренерский штаб сборной Канады под руководством Бреда Купера и примет участие в чемпионате мира 2017 года
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Жерар Галлант во время работы во "Флориде"

Жерар Галлант во время работы во "Флориде"

© AP Photo/Wilfredo Lee

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Жерар Галлант станет первым главным тренером в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", который начнет выступление в лиге со следующего сезона. Об этом сообщает телеканал TSN.

Сообщается, что презентация наставника пройдет в четверг.

Последним местом работы 53-летнего канадца была "Флорида", из которой он был уволен после 22 матчей регулярного чемпионата сезона-2016/17. Галлант возглавлял "Коламбус" (2003-2007) и "Флориду" (2014-2016). Всего в НХЛ он провел с командами 328 матчей, в которых одержал 152 победы, потерпел 141 поражение, 31 матч его клубы проиграли в овертаймах, еще 4 встречи завершились вничью.

Лишь однажды его команды смогли выйти в плей-офф НХЛ. По итогам регулярного чемпионата сезона-2015/16 "Флорида" заняла первое место в своем дивизионе, набрав 103 очка в 82 матчах. В итоге клуб проиграл в первом раунде плей-офф, уступив "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2-4 в серии.

Во вторник стало известно, что Галлант вошел в тренерский штаб сборной Канады, которая примет участие в чемпионате мира 2017 года. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Главным тренером канадцев был назначен наставник клуба "Тампа-Бэй" Джон Купер, его ассистентами будут Галлант, Дэйв Хэкстол и Дэйв Кинг.

История хоккейного клуба из Лас-Вегаса

Совет директоров НХЛ 22 июня 2016 года утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. Лига получит вступительный взнос в размере $500 млн от владельца новой команды миллиардера Билла Фоули. Эти деньги будут распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ. С 2017 года "Лас-Вегас" будет принимать участие в драфте новичков НХЛ, в первом раунде драфта-2017 команда гарантированно будет выбирать под шестым номером или раньше. Свои матчи клуб из Лас-Вегаса будет проводить на арене Т-Mobile, которая во время хоккейных игр вмещает 17 500 зрителей.

Для создания новой команды летом 2017 года будет проведен драфт расширения. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего - не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Команды смогут "защитить" по семь нападающих, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря. Результаты драфта будут объявлены 21 июня 2017 года.

НХЛ стала первой из четырех основных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, у которой появился клуб в Лас-Вегасе. Команда будет играть в Западной конференции.

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