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"Рейнджерс" обыграли "Монреаль" в первом матче серии плей-офф НХЛ

Спорт
13 апреля, 4:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист стал первым вратарем клуба с 1950 года, которому удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в матче плей-офф в Монреале
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Хенрик Лундквист

Хенрик Лундквист

© AP Photo/Paul Sancya

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:0 обыграл "Монреаль" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии до четырех побед стал 1-0.

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Шайбы забросили Таннер Гласс (10-я минута) и Майкл Грабнер (59). Российские легионеры "Монреаля" Александр Радулов, Андрей Марков и Никита Нестеров не смогли отличиться результативными действиями.

Первой звездой встречи, состоявшейся в Монреале, был признан шведский голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 31 бросок по воротам. Лундквист стал первым вратарем "Рейнджерс" с 1950 года, сыгравшим "на ноль" в матче плей-офф в Монреале. Для шведа эта встреча стала 10-й в плей-офф в карьере, в которой он не пропустил в свои ворота, что стало новым рекордом клуба, он обошел достижение Майка Рихтера, в активе которого девять "сухих" игр в розыгрышах Кубка Стэнли. Кроме того, Лундквист лидирует по количеству шатаутов в плей-офф среди действующих вратарей. 

Звания второй и третьей звезд матча были удостоены форвард "Рейнджерс" Гласс и вратарь "Монреаля" Кэри Прайс, отразивший 29 из 30 бросков.

Следующая встреча серии между "Рейнджерс" и "Монреалем" также состоится на домашней арене канадского клуба в ночь на субботу.

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