"Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой" в первом матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой" со счетом 2:1 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Бостона" шайбы забросили Фрэнк Ватрано (45-я минута) и Брэд Маршанд (58). У "Оттавы" отличился Бобби Райан (11). Первой звездой встречи был признан Ватрано, второй - Маршанд, третьей - Райан.

Во втором периоде хоккеисты "Бостона" не нанесли ни одного броска в створ ворот "Оттавы". "Бостон" стал первой командой с 1994 года, которой удалось победить в матче плей-офф, не нанеся ни одного броска в любом из периодов. Предыдущим таким клубом был "Вашингтон, который 7 мая 1994 года в игре 1/4 финала Кубка Стэнли против "Рейнджерс" не нанес ни одного броска во втором периоде и победил дома со счетом 4:2. В итоге "Рейнджерс" выиграли серию со счетом 4-1, а затем стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в финале "Ванкувер" (4-3).

Вторая игра серии между "Бостоном" и "Оттавой" состоится в ночь на воскресенье на домашней арене клуба из столицы Канады.