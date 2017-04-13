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"Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой" в первом матче плей-офф НХЛ

Спорт
13 апреля, 4:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Во втором периоде хоккеисты "Бостона" не нанесли ни одного броска в створ ворот "Оттавы" и стали первым клубом с 1994 года, победившим в матче плей-офф без единого броска в одном из периодов
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Хоккеисты "Бостона"

Хоккеисты "Бостона"

© AP Photo/Ross D. Franklin

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой" со счетом 2:1 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Бостона" шайбы забросили Фрэнк Ватрано (45-я минута) и Брэд Маршанд (58). У "Оттавы" отличился Бобби Райан (11). Первой звездой встречи был признан Ватрано, второй - Маршанд, третьей - Райан.

Во втором периоде хоккеисты "Бостона" не нанесли ни одного броска в створ ворот "Оттавы". "Бостон" стал первой командой с 1994 года, которой удалось победить в матче плей-офф, не нанеся ни одного броска в любом из периодов. Предыдущим таким клубом был "Вашингтон, который 7 мая 1994 года в игре 1/4 финала Кубка Стэнли против "Рейнджерс" не нанес ни одного броска во втором периоде и победил дома со счетом 4:2. В итоге "Рейнджерс" выиграли серию со счетом 4-1, а затем стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в финале "Ванкувер" (4-3). 

Вторая игра серии между "Бостоном" и "Оттавой" состоится в ночь на воскресенье на домашней арене клуба из столицы Канады.

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