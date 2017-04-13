Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус" в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Питтсбург" обыграл "Коламбус" со счетом 3:1 в первом матче стартовой серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Евгений Малкин отдал две результативные передачи, впервые с 15 марта приняв участие в матче. Встреча состоялась в Питтсбурге.

У "Питтсбурга" голы забили Брайан Раст (22-я минута), Фил Кессел (24) и Ник Бонино (37). В составе "Коламбуса" шайбу забросил Мэтт Калверт (53).

Малкин вышел на лед в официальном матче впервые с 15 марта, пропустив 13 последних игр регулярного чемпионата из-за травмы. Россиянин сыграл 17 минут 43 секунды, успев отдать две передачи, нанести три броска, провести один силовой прием и дважды заблокировать броски соперников. После игры Малкин был признан третьей звездой матча, Кессел стал второй звездой. Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери, отразивший 31 из 32 бросков по воротам.

Малкин отдал 82-ю и 83-ю передачи в матчах плей-офф и обогнал достижение Яромира Ягра по количеству результативных пасов в розыгрышах Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга". В активе россиянина 48 шайб и 83 передачи в 125 играх.

Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков.

Первая результативная передача Малкина в матче с "Коламбусом".

Congratulations to the 828 fans who correctly predicted that Bryan Rust would score first tonight. You psychics, you. pic.twitter.com/rUOwWEmQfI — Pittsburgh Penguins (@penguins) 13 апреля 2017 г.

Вторая игра серии 1/8 финала плей-офф НХЛ между "Питтсбургом" и "Коламбусом" состоится в ночь на субботу.

Вторая передача Малкина.

Yeah, he's Philin' it. pic.twitter.com/cndvYHxBri — Pittsburgh Penguins (@penguins) 13 апреля 2017 г.