Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), последними участниками плей-офф стали "Индиана" и "Чикаго".

"Индиана" и "Чикаго" стали последними клубами, попавшими в плей-офф текущего сезона. В заключительных матчах регулярного чемпионата "Индиана" на своем паркете обыграла "Атланту" (104:86), а "Чикаго" победил "Бруклин" (112:73) и обошел в турнирной таблице "Майами".

В первом раунде плей-офф Восточной конференции сыграют:

"Бостон" (1) - "Чикаго" (8);

"Кливленд" (2) - "Индиана" (7);

"Торонто" (3) - "Милуоки" (6);

"Вашингтон" (4) - "Атланта" (5).

В Западной конференции встретятся:

"Голден-Стэйт" (1) - "Портленд" (8);

"Сан-Антонио" (2) - "Мемфис" (7);

"Хьюстон" (3) - "Оклахома" (6);

"Лос-Анджелес Клипперс" (4) - "Юта" (5).

Первый раунд плей-офф НБА стартует в выходные.

Here is the 2017 NBA Playoff Bracket (If Clippers Win tonight). #NBAPlayoffs pic.twitter.com/YYT7JtrltN — NBA Genius (@GeniusOfTheNBA) 13 апреля 2017 г.