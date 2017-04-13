Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), последними участниками плей-офф стали "Индиана" и "Чикаго".
"Индиана" и "Чикаго" стали последними клубами, попавшими в плей-офф текущего сезона. В заключительных матчах регулярного чемпионата "Индиана" на своем паркете обыграла "Атланту" (104:86), а "Чикаго" победил "Бруклин" (112:73) и обошел в турнирной таблице "Майами".
В первом раунде плей-офф Восточной конференции сыграют:
"Бостон" (1) - "Чикаго" (8);
"Кливленд" (2) - "Индиана" (7);
"Торонто" (3) - "Милуоки" (6);
"Вашингтон" (4) - "Атланта" (5).
В Западной конференции встретятся:
"Голден-Стэйт" (1) - "Портленд" (8);
"Сан-Антонио" (2) - "Мемфис" (7);
"Хьюстон" (3) - "Оклахома" (6);
"Лос-Анджелес Клипперс" (4) - "Юта" (5).
Первый раунд плей-офф НБА стартует в выходные.
Here is the 2017 NBA Playoff Bracket (If Clippers Win tonight). #NBAPlayoffs pic.twitter.com/YYT7JtrltN— NBA Genius (@GeniusOfTheNBA) 13 апреля 2017 г.