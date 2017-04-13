"Сан-Хосе" обыграл "Эдмонтон" в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Сан-Хосе" в гостях обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:2 в овертайме стартового матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сан-Хосе" шайбы забросили Джоэль Уорд (22-я минута), Пол Мартин (46) и Мелкер Карлссон (64). У "Эдмонтона" отличились Оскар Клефбом (7) и Милан Лучич (18).

Первой звездой встречи был признан Карлссон, второй - голкипер "Эдмонтона" Кэм Тальбо, отразивший 41 из 44 бросков, третьей - защитник "Сан-Хосе" Брент Бернс.

Вторая игра серии 1/8 финала плей-офф НХЛ между "Эдмонтоном" и "Сан-Хосе" состоится в ночь на субботу.