Гол Соботки помог "Сент-Луису" победить в первом матче серии плей-офф НХЛ с "Миннесотой"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Сент-Луис" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 2:1 в овертайме стартового матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, а бывший нападающий омского "Авангарда" Владимир Соботка забросил вторую шайбу во второй игре после возвращения в НХЛ.

Соботка отличился на седьмой минуты, победная шайба на счету Джоэля Эдмундсона (78), который отличился с передачи россиянина Тарасенко. У "Миннесоты" единственный гол забил Зак Паризе, сравнявший счет в матче за 23 секунды до конца третьего периода.

Соботка, проведший сезон-2016/17 в клубе Континентальной хоккейной лиги "Авангард", сыграл второй матч после возвращения в "Сент-Луис". В двух матчах (1 - в регулярном чемпионате, 1 - в плей-офф) на счету чешского нападающего две шайбы.

Голкипер "Сент-Луиса" Джейк Аллен в матче с "Миннесотой" отразил 51 из 52 бросков по воротам и установил личный рекорд. Предыдущим высшим достижением вратаря было 45 отбитых бросков в одном матче, которое он установил 7 ноября 2015 года в гостевой игре регулярного чемпионата против "Нэшвилла" (4:0).

После игры Эдмундсон был признан первой звездой встречи, Аллен - второй, голкипер "Миннесоты" Деван Дубник, отразивший 24 из 26 бросков, - третьей.

Вторая игра серии 1/8 финала плей-офф НХЛ между "Миннесотой" и "Сент-Луисом" состоится в ночь на субботу.