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Свыше 25 тыс. сотрудников МЧС обеспечат безопасность на Кубке конфедераций

Спорт
13 апреля, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Спасатели провели более 30 тренировок в рамках подготовки к обеспечению безопасности турнира
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Тактико-специальные учения ГУ МЧС РФ на стадионе "Зенит-Арена"

Тактико-специальные учения ГУ МЧС РФ на стадионе "Зенит-Арена"

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 25 тысяч сотрудников МЧС России обеспечат безопасность на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Всего на особый учет взято 224 объекта, задействованных в подготовке и проведении Кубка конфедераций. В настоящее время 216 объектов уже введено в эксплуатацию. В четырех городах, принимающих матчи турнира, от МЧС России безопасность будут обеспечивать более 25 тыс. человек и свыше 1,7 тыс. единиц техники", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сотрудники МЧС России имеют большой опыт в обеспечении безопасности проведения международных мероприятий с массовым пребыванием людей - это Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, Гран-при России "Формулы-1", Всемирные военные игры, летняя Универсиада в Казани, а также чемпионат мира по водным видам спорта.

Более 30 межведомственных тренировок прошло в рамках подготовки к обеспечению безопасности Кубка конфедераций. "Подобные мероприятия проводились на территории городов-участников уже более 30 раз, в них было задействовано свыше 1,5 тыс. сотрудников чрезвычайного ведомства и более 250 единиц современной техники. Основными задачами межведомственных учений является не только отработка практических действий по реагированию на ЧС, но и совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти с органами местного самоуправления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одними из наиболее масштабных тренировок были межведомственные комплексные учения в Татарстане и тактико-специальное учение пожарно-спасательного гарнизона Москвы на стадионе "Открытие-Арена", а также учения на территории оздоровительного комплекса "Спутник" в Сочи.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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