Клуб КХЛ "Амур" продлил контракт с защитником Яном Коларжем

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" продлил контракт с чешским защитником Яном Коларжем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на год.

Коларж выступает за "Амур" с сезона-2015/16. В минувшем регулярном чемпионате на счету 30-летнего защитника 15 очков (девять шайб и шесть передач).

В составе сборной Чехии он выступал на последних трех чемпионатах мира, проведя в обще сложности 28 игр, в которых набрал семь очков (1+6).