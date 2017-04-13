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Клуб КХЛ "Амур" продлил контракт с защитником Яном Коларжем

Спорт
13 апреля, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Соглашение рассчитано на год
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Сергей Мозякин и Ян Коварж

Сергей Мозякин и Ян Коварж

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Хабаровский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" продлил контракт с чешским защитником Яном Коларжем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на год.

Коларж выступает за "Амур" с сезона-2015/16. В минувшем регулярном чемпионате на счету 30-летнего защитника 15 очков (девять шайб и шесть передач).

В составе сборной Чехии он выступал на последних трех чемпионатах мира, проведя в обще сложности 28 игр, в которых набрал семь очков (1+6).

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