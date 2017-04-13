Хоккеист Да Коста еще не обсуждал с ЦСКА возможность продления контракта

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба ЦСКА и сборной Франции Стефан Да Коста сообщил, что еще не обсуждал с армейцами возможность продления контракта. Об этом он рассказал ТАСС.

Соглашение француза с армейцами заканчивается в апреле этого года. В составе ЦСКА Да Коста выходил в финал Кубка Гагарина (2016) и становился чемпионом России (2015). Да Коста стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. На данный момент у армейцев нет главного тренера - предыдущий, Дмитрий Квартальнов, расстался с клубом по обоюдному согласию.

"У меня сейчас нет контракта, на данный момент я не знаю, что будет потом, - сказал он. - Переговоры я еще с клубом не вел - сейчас готовлюсь к чемпионату мира".