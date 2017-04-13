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Нападающий "Куньлуня" Флери имеет ряд предложений из Европы и КХЛ

Спорт
13 апреля, 9:30 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Контракт француза с китайским клубом истекает 30 апреля
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Франции и пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" Дамьен Флери получил предложения от ряда клубов из Европы и КХЛ на следующий сезон. Об этом он рассказал ТАСС.

Французский форвард в 57 матчах за пекинский клуб набрал 16 очков (9+7). Его контракт с клубом истекает 30 апреля.

"Сейчас говорить об этом рано, моя голова занята чемпионатом мира, я на 100 процентов сконцентрирован на этом. Я получил несколько предложений от команд из Европы и КХЛ, так что посмотрим, что будет, - сказал Флери. - С Кинэном (новый главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн. - Прим. ТАСС) я не знаком, поскольку, как я уже сказал, сейчас сосредоточен на чемпионате мира".

По словам Флери, игры Евровызова с олимпийской сборной России в Челябинске 13 и 15 апреля помогут его команде перед домашним чемпионатом мира. "Мы сыграли два отличных матча против швейцарцев, сейчас получили новых игроков и с нетерпением ожидаем матча с Россией в четверг. Матч с этим соперником важен для нас, поскольку это будет хорошей проверкой, чего нам стоить ожидать на чемпионате мира, учитывая силу соперника", - отметил он.

Форвард отметил, что в отличие от его многих партнеров, для него и игрока ЦСКА Стефана Да Косты поездка на Восток оказалась привычной.

"Я и Стефан имеем опыт таких далеких путешествий. Я год проиграл в Пекине, и эта ситуация для меня нормальная, а для остальных ребят было тяжело прилететь в четыре утра, провести две тренировки. Тяжело восстанавливаться, спать. Нам надо расслабиться по этому поводу, не думать об этом, быть готовым к матчу и выложиться на 100 процентов, поскольку нет иного пути", - подчеркнул он.

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