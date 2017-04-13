Футболист ведущего мексиканского клуба арестован в США за контрабанду 22 кг метамфетамина

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Защитник резервной команды мексиканского футбольного клуба "Тихуана" Даниэль Гомес был задержан на границе США с 22 кг метамфетамина. Об этом сообщает AP.
Гомес был задержан 5 апреля при прохождении границы в районе американского Сан-Диего после обнаружения наркотиков в обшивке его автомобиля.
В четверг федеральный суд в Сан-Диего выпустил постановление об аресте футболиста, который имеет гражданство США, до завершения расследования.
"Тихуана" занимает первое место по итогам осенней части чемпионата Мексики.