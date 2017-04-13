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УЕФА не имеет серьезных претензий к финансовому состоянию "Ростова"

Спорт
13 апреля, 12:39 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, апреля. /ТАСС
"Ростов" на выступлении в еврокубках сезона-2016/17 заработал €18,2 млн
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Проверка "Ростова" на соответствие правилам финансового fair play показала, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет к клубу серьезных претензий относительно финансового состояния. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

"Ростов" на выступлении в еврокубках сезона-2016/17 заработал €18,2 млн. Команда успешно преодолела два раунда квалификации Лиги чемпионов, а в группе заняла третье место, таким образом выйдя в плей-офф Лиги Европы, где добралась до 1/8 финала.

"Оставшиеся €2 млн мы получили буквально 10 дней назад. УЕФА держал эту сумму до подписания акта, касающегося проверки "Ростова" на соответствие правилам финансового fair play. Акт был в результате подписан, никаких серьезных претензий к клубу не оказалось, и нам была выплачена эта оставшаяся часть. Если были бы штрафные санкции, то она бы не дошла до клуба", - сказал Гуськов.

"Мы очень правильно сделали, что первые суммы, которые поступили нам за счет выступления в Лиге чемпионов, направили на погашение долгов по фонду оплаты труда, потому что буквально через 10 дней пришла проверка УЕФА на соответствие правилам финансового fair play. И они были крайне удивлены тем, что львиную долю данных средств мы потратили на оплату налогов, а не на какие-то непонятные цели. Это сыграло свою роль", - отметил вице-губернатор.

По словам Гуськова, часть денег, заработанная за счет выступления в еврокубках, была направлена на премиальные игрокам, но в основном данные средства были израсходованы на погашение долгов. "За счет этих бонусов была погашена половина кредиторской задолженности", - сказал он.

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