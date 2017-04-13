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Ростовская область выкупила имущественный комплекс ФК "Ростов"

Спорт
13 апреля, 12:43 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, апреля. /ТАСС
Теперь региону принадлежит весь стадион "Олимп-2" - трибуны и футбольное поле, клубная база и тренировочное поле, которое выкупается на данный момент
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Ростовской области в 2016 и 2017 годах выкупило имущественный комплекс футбольного клуба "Ростов", который был взят под залог за кредиты. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

Таким образом, теперь региону принадлежит весь стадион "Олимп-2" - трибуны и футбольное поле, клубная база и тренировочное поле, которое выкупается на данный момент.

"Ряд объектов имущества футбольного клуба "Ростов" находился в залоге под кредиты. Мы приняли решение, и в 2016 и 2017 годах выкупили в собственность Ростовской области имущественный комплекс. Речь идет о части западной трибуны, которая принадлежала футбольному клубу, - таким образом, весь стадион, все четыре трибуны и футбольное поле, на сегодняшний день находится в собственности региона. В 2017 году мы приобрели базу команды, где проживают футболисты и персонал, и сейчас в стадии оформления купли-продажи находится тренировочное поле с искусственным покрытием", - сказал Гуськов.

"Благодаря таким действиям мы решили несколько проблем: во-первых, деньги от продажи имущества футбольного клуба "Ростов" поступили в доходную часть клуба; во-вторых, мы сохранили комплекс, сняли с него залоги, минимизировав риски выкупа другими инвесторами; в-третьих, на земельном участке клуб оплачивал налоги на землю, на имущество, но сейчас этого нет и все расходы клуба уменьшились", - отметил вице-губернатор.

В текущем сезоне чемпионата России "Ростов" занимает восьмое место, в 22 матчах набрав 32 очка. При этом в российском первенстве-2015/16 клуб занял второе место, выйдя в Лигу чемпионов, где занял третье место в группе. В Лиге Европы, куда попал из Лиги чемпионов, "Ростов" добрался до 1/8 финала.

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